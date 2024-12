Calcio successi di Genoa e Parma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.06 Punti pesanti in chiave salvezza nelle due gare delle 15: ilvince a Empoli (1-2); ilsupera il Monza in pieno recupero (2-1). Al Castellani, gara sbloccata in apertura di ripresa: mischia furibonda sotto porta, Badelj trova il varco giusto. L'Empoli potrebbe pareggiare poco dopo (54'), ma Leali, con l'aiuto del palo, sventa un rigore di Esposito. Toscani sbilanciati, Ekuban (68') firma il raddoppio. Esposito si riscatta con un bel gol di testa (74'). Al Tardini gara decisa al 98' da Valenti.