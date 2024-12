Laprimapagina.it - Cagliari, tragedia a Sant’Elia: Georg Pfaffenroth muore dopo una caduta dal quarto piano

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità del quartieredi, dove un giovane cittadino tedesco,, ha perso la vitaessere precipitato mentre cercava di arrampicarsi sulla grondaia di un palazzo., 32 anni, residente in Svizzera, è morto sul colpo, e nulla hanno potuto fare i soccorsi del 118, che sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente.Lasi è consumata in via Schiavazzi, in una palazzina situata a pochi passi dal centro del quartiere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri,stava cercando di raggiungere la casa della sua fidanzata, che abita al sestodello stabile. Tra i due ci sarebbe stato un litigio poco prima dell’incidente e la ragazza avrebbe deciso di allontanarlo. Nonostante la tensione,non avrebbe voluto arrendersi facilmente e avrebbe tentato di superare la difficoltà in un modo drammatico e pericoloso.