Firenzetoday.it - Bimbo cade dal terzo piano, portato in codice rosso al Meyer

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAttimi di inarrivabile paura oggi pomeriggio, 28 dicembre, in via Cironi. Un bambino di 4 anni, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe scivolato dalla ringhiera e caduto dalle scale daldel palazzo in cui si trovava.