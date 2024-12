Lanazione.it - Auto in fiamme, gli occupanti fuggono e danno l’allarme

Margine Coperta (Pistoia), 28 dicembre 2024 – Paura questa mattina 28 dicembre in via Primo Maggio a Margine Coperta, frazione di Massa e Cozzile, dove un’è andata a fuoco mentre glierano ancora al loro interno. Sono stati loro ad accorgersi, intorno alle 7,35, che del fumo denso usciva dal cofano anteriore mentre stavano viaggiando lungo la strada. Hanno quindi arrestato la propria marcia e sono scesi a lato della careggiata, chiamando i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco di Montecatini la macchina è andata completamente distrutta dalle: sul posto per la gestione della viabilità personale della Polizia Municipale di Massa e Cozzile.