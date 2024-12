Anm entro il 31 gennaio torna in servizio la funicolare di Chiaia

Leggi su Ildenaro.it

“I lavori di revisione ventennale per impianti a fune importanti come quelli disono molto complessi e articolati; tutti gli interventi di opere civili e elettromeccaniche, nonché la sostituzione completa della sala macchine, sono praticamente terminati. Attualmente sono in corso le prove funzionali con i funzionari Ansfisa che hanno già provate e verificate le apparecchiature e le tecnologie necessarie alla riapertura. Nei prossimi giorni sono previste le prove di frenatura, ovvero le verifiche finali fondamentali per la sicurezza dell’esercizio”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Anm. “Il nulla osta tecnico – prosegue la nota – prodotto da Ansfisa al termine di queste prove darà il via al periodo di pre-esercizio a pieno carico, ovvero al funzionamento dell’impianto con vetture zavorrate in maniera tale da simulare unin condizioni di affollamento.