Sport.quotidiano.net - Verso il Genoa: i dubbi di D’Aversa. Jolly Cacace è pronto ad arretrare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prosegue la preparazione dell’Empoli al delicato scontro diretto contro ildi domani alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, con tredi formazione. Il primo riguarda la difesa, dove insieme ai soliti Goglichidze e Ismajli non ci sarà ancora una volta l’infortunato Viti, che come a Bergamo contro l’Atalanta potrebbe essere sostituito da. Le altre due possibilità sono l’abbassamento di Pezzella con lo stesso esterno neozelandese sulla linea dei centrocampisti oppure l’utilizzo di De Sciglio, al rientro dopo il turno di squalifica scontato proprio domenica scorsa, che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di braccetto sinistro sebbene non rappresenti la sua collocazione ideale. Il secondo ballottaggio riguarda la posizione in mezzo al campo al fianco di Anjorin, dove a giocarsi una maglia da titolare saranno Henderson e Grassi.