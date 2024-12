Quotidiano.net - Vendere pubblicità. Un mestiere tra passione e conoscenza

Leggi su Quotidiano.net

Il mondo del lavoro sta subendo la minaccia dell’intelligenza artificiale. Quali saranno le professioni che sopravviveranno in futuro? Una di queste potrebbe essere il venditore di- UnMeraviglioso (nella foto, la copertina) è un libro che presenta i vantaggi di un lavoro oggi ancora più gratificante, il percorso professionale per i giovani che sono alla ricerca della loro strada. La figura del “venditore pubblicitario” oggi viene rivalutata e assume una nuova connotazione, diventando ADV Sales Specialist. Questo nuovo job title implica anzitutto ladei vari media e le rispettive logiche di comunicazione che li contraddistinguono: stampa, tv, digital, radio, eventi, cinema. E, in secondo luogo, ladei tool in costante evoluzione, imprescindibili per contribuire alla realizzazione di campagne pubblicitarie efficaci, un ricco background, necessario all’ADV Sales Specialist per differenziare gli spazi pubblicitari che ha in concessione, enfatizzandone i plus.