.com - Vacanze di Natale 90 torna in sala, De Laurentiis: «Come il panettone, non per tutti i giorni, ma a Natale non può mancare!»

nei cinema dal 28 dicembredi90, il cult natalizio diretto da Enrico Oldoini, con Massimo Boldi, Christian De Sica, Diego Abatantuono e Ezio Greggio; De: «Sonoil, che non è per, ma anon può!»Da domani, sabato 28 dicembre, fino a mercoledì 1° gennaioal cinemadi90, la celebre commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio Dee distribuita da Nexo Studios.di90 – Diego AbatantuonoLe parole di Franco di Sarro (Nexo)«Il cine, lo dice la parola stessa, è un grande cult del: non stanca mai. Anche se poi anoi piace sperimentare, un cult è sempre quello che non vediamo l’ora di ritrovare. Per questo lo scorso anno abbiamo scommesso sulla creazione di questo nuovo rito con delle giornate dedicate.