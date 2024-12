Gossipnews.tv - Uomini e Donne Scoop: Michele Beccato Con la Nota Attrice!

Leggi su Gossipnews.tv

Dopo il clamoroso addio aLongobardi viene paparazzato con un’famosissima. Ecco di chi si tratta!Longobardi, ex tronista di, è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta fuori dagli studi televisivi. Dopo essere stato cacciato dal programma per comportamenti poco corretti,è stato avvistato in compagnia di Clotilde Esposito,per il ruolo di Silvia nella serie di successo Mare Fuori. Questa paparazzata ha riacceso i riflettori su di lui, alimentando curiosità e nuove speculazioni.Durante una registrazione di dicembre, il pubblico ha assistito a una vera e propria bufera su. Dopo essere stato già rimproverato per aver contattato con profili fake alcune corteggiatrici, è emerso un dettaglio ancor più compromettente: una frequentazione parallela con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Luca Daffrè.