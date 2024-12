Isaechia.it - Uomini e Donne, ex tronista racconta la disavventura della notte di Natale: “Il mio fidanzato lasciato per ore nel corridoio del pronto soccorso”

Nelle scorse ore un exhato ciò che è accaduto in queste ultime ore a lui e al compagno.Stiamo parlando di Claudio Sona e del compagno Nicolas Cornia. Quest’ultimo, infatti, proprio durante le festività natalizia è stato vittima di una brutta influenza, che li ha costretti a recarsi ale proprio qui i due hanno vissuto ore poco piacevoli.Are tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore è stato proprio Claudio, attraverso un lungo video pubblicato nelle sue storie Instagram. Per prima cosa l’exha spiegato cosa è successo il giorno dial compagno:Il buon Nick finalmente è a casa. È sopravvissuto e adesso vi racconto cosa è successo ieri perché uncosì penso di non averlo mai trascorso. Ieri pomeriggio dopo tre giorni di febbre a 39 la situazione sembrava migliorata perché era scesa a 37.