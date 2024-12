Lanazione.it - Un apprezzamento di troppo e scatta la rissa: sette denunciati

Montopoli in Valdarno (Pisa), 27 dicembre 2024 –persone se le sono date di santa ragione, molto probabilmente, per undi. Per questo, i carabinieri di San Romano, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertàpersone per il reato diin concorso. L'episodio è avvenuto il 26 dicembre, all’interno di un esercizio pubblico, nel comune di Montopoli in Val d’Arno. Secondo quanto ricostruito, lasarebbe scaturita per futili motivi, presumibilmente riconducibili ad apprezzamenti rivolti a una ragazza. Le persone coinvolte, soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono stati trasportati presso gli ospedali di Pontedera ed Empoli, per le cure del caso e nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti tuttora in corso a cura dei carabinieri della Compagnia di San Miniato.