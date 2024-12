Tarantinitime.it - Un anno e 4 mesi e revoca della patente alla automobilista che ha causato il tragico incidente costato la vita a Mattia Di Cicca

Tarantini Time QuotidianoNessuna condanna avrebbe mai potuto ripagarli dell’irreparabile perdita patita, ma ora i familiari diDiquanto meno ottenuto un po’ di giustizia. Mercoledì 18 dicembre 2024, in Tribunale a Taranto, all’esito dell’udienza preliminare avanti il Gup dott.ssa Rita Romano, è stata condannatapena di une quattrodi reclusione, con la sospensione condizionale, Tiziana Mastrosimini, l’di 42 anni di Taranto accusata del reato di omicidio stradale per aver conilin cui ha perso la, rovinando a terra dal suo scooter, il compianto ragazzo, anche lui residente in città, a soli 16 anni. L’imputata, che attraverso il proprio difensore ha scelto l’abbreviato ottenendo gli sconti di pena previsti dal rito alternativo, è stata anche condannata al pagamento di tutte le spese processuali e le è stata altresì comminata la sanzione amministrativa accessoriadi guida.