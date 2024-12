Lanazione.it - Tra Natale e jazz si chiude la rassegna Foiano Book Christmas

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 dicembre 2024 – Ultimo appuntamento per laa cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune didella Chiana eFestival, intrecciando musica,e una buona storia da raccontare. Lunedì 30 dicembre, con inizio alle ore 21:15 presso la Sala Furio del Furia, ad animare il saluto al 2024 sarà il concerto “Swingin’ Xmas! – La magia dei brani diin chiave” con Romina Capitani (voce), Francesco Giustini (tromba), Manrico Seghi (pianoforte), Giacomo Rossi (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria). In “Swingin’ Xmas! – La magia dei brani diin chiave” Romina Capitani e la sua band propongono una rivisitazione in chiave swing dei grandi classici della tradizione natalizia, cimentandosi con i capolavori dell’American Song(celebri canzoni come “White”, “Let It Snow”, “Jingle Bells”, “Baby, It’s Cold Outside”) e con brani più strettamente legati alla dimensione gospel e spiritual (come “Silent Night”, “Amazing Grace”, “Amen”).