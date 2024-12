Lettera43.it - Sondaggio politico di fine 2024: scende il gradimento del governo, ma cresce Fratelli d’Italia

Il sondaggista Nando Pagnoncelli ha analizzato per il Corriere della Sera come si sono mossi i flussi di consenso rispetto al voto delle Politiche del 25 settembre 2022. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha oggi unstimato a 42, con una perdita di due punti nell’anno e di 16 rispetto al momento dell’insediamento. Ilè sceso a un indice di apprezzamento pari a 41: meno 3 punti rispetto al 2023 e meno 13 punti in confronto al 2022. Meloni e il suo esecutivo hanno perso appeal soprattutto nelle classi popolari, ma si tratta di una contrazione lieve se confrontata con i precedenti governi che sono durati almeno due anni: il Berlusconi IV nel giro di un biennio aveva ridotto i consensi di 16 punti e quello di Renzi di 23.Giorgia Meloni (Getty Images).sale al 27,6 per cento: +1,6 rispetto al 2022Per quanto riguarda i singoli partiti,è salito al 27,6 per cento: +1,6 rispetto al 2022.