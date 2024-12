Oasport.it - Simona Halep rinuncia agli Australian Open 2025: cosa è accaduto alla tennista rumena

Una notizia importante arriva prima che la stagione agonisticadel tennis abbia inizio. Il riferimento è ache hato al torneo di Auckland (29 dicembre – 5 gennaio) e soprattutto non prenderà parte alle qualificazioni per gli(6-9 gennaio), dopo che gli organizzatori le avevano assegnato una wild card per entrambi gli eventi citati. L’ex n.1 del mondo quindi non sarà tra le protagoniste del primo mese dell’anno venturo Down Under. La, costretta a fare i conti con una sospensione per una vicenda doping assai intricata, è stata fermata in questo caso da un infortunio. Sui profili social ha chiarito la situazione.“Purtroppo, dopo aver giocato ad Abu Dhabi, ho sentito di nuovo dolore al ginocchio esp. Dopo una lunga discussione con il mio team, abbiamo deciso che era ragionevole ritardare l’inizio della mia stagione“, ha scritto la due volte vincitrice Slam.