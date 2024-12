Unlimitednews.it - Sgominata la banda che terrorizzava il Nord: refurtiva per mezzo milione di euro

Dopo mesi di indagini e appostamenti, le forze dell’ordine hanno finalmente messo fine all’attività criminosa di unache da tempo seminava il terrore in diverse regioni delItalia. I malviventi, specializzati in furti e rapine, avevano accumulato unadi oltredi, composta da gioielli, denaro contante, beni tecnologici e altri oggetti di valore.Le indaginiL’operazione, denominata “Scudo di Notte”, è stata condotta dalla Squadra Mobile in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale, grazie a un’articolata attività investigativa iniziata circa sei mesi fa. Tutto è partito da una serie di segnalazioni di furti in abitazioni e negozi tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Laagiva con precisione chirurgica, scegliendo bersagli poco protetti e approfittando delle ore notturne per colpire.