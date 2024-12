Laprimapagina.it - SERVIZIO CIVILE IN KENYA: LA STORIA DI LORENZO TONINELLI

Leggi su Laprimapagina.it

di Francesca Lippi FIRENZE – A condividere la sua emozione nei giorni del Santo Natale è, giovane di Borgo San, cittadina in provincia di Firenze, neolaureato in psicologia clinica all’Università di Padova che nell’ottobre 2024, dopo aver svolto un corso di formazione a Roma, è partito con ilall’Estero, destinazione Africa. L’incarico terminerà per lui il 18 agosto 2025. Prima di partire ha rinnovato il passaporto, preparato il visto, che per entrare inoggi si chiama ETA (Electronic Travel Authorization) e fatto una decina di vaccini.Queste feste lontane dall’Italia una scelta un po’ dura o no? “Effettivamente è il primo Natale che passo lontano dalla mia famiglia penso che lo sentirò molto, perché sono stato abituato a fare il pranzo con i miei familiari, a vedere gli amici, perciò credo che accuserò molto questa cosa.