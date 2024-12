Secoloditalia.it - Romano Floriani Mussolini segna, un lettore esulta per l’italianità. E Cazzullo scivola sull’antifascismo…

Leggi su Secoloditalia.it

L’entusiasmo per quel goal arrivato con un colpo di testa diretto in rete dal terzino destronel pomeriggio di domenica 22 dicembre, quando nel corso della partita di serie B tra Juve Stabia e Cesena, tra talento in corpo e maglia della Juve Stabia indossata di rigore, il giovane calciatore (in prestito dalla Lazio) hato la sua prima rete tra i professionisti allo stadio Menti di Castellamare, sancendo anche la vittoria per 1 a 0 dei padroni di casa, si è tramutato in uno psicodramma dai contorni a dir poco surreali.Il goal die gli irricevibili strepiti del mainstream (e non solo)Tanto che al momento l’episodio è oggetto di indagine da parte della Procura della FIGC. Con la procura della Federcalcio che ha deciso di indagare sull’nza dei tifosi della Juve Stabia, dopo il golto al Cesena dal pronipote del duce e figlio dell’ex parlamentare Alessandra