Roma, la maledizione trasferta: Ranieri cerca il riscatto contro il Milan

Dopo aver risollevato molti dei problemi che affliggevano la, Claudioha davanti a sé una nuova sfida: sfatare il tabù delle gare in. L’ultima vittoria dei giallorossi lontano dall’Olimpico risale al 24 aprile 2024, un dato che fotografa chiaramente le difficoltà della squadra nelle partite esterne. Una vera e propria impresa vincere a San Siroil. La differenza di rendimento tra le partite casalinghe e quelle inè evidente. La, in 8 gare di campionato lontano da casa, ha ottenuto soltanto quattro pareggi e altrettante sconfitte. Un primato negativo condiviso con il Venezia, anch’esso ancora senza successi esterni in questa stagione. Con una media punti di appena 0,5 a partita,deve trovare una soluzione immediata, a partire dalla prossima sfida a San Siroil