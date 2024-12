Scuolalink.it - Ricostruzione di Carriera: presentazione della domanda entro il 31 Dicembre

Si ha tempo fino al 312024 per presentare ladidiper ottenere l’inquadramento definitivo in una delle 6 fasce stipendiali. Ladeve essere inviata tramite la piattaforma Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e del Meritole ore 23:59 di martedì 312024. Le novità contenute nel DL “Salva Infrazioni” e riconoscimento del servizio Il Decreto Legge 69 del 13 giugno 2023 ha introdotto importanti modifiche al testo unicoscuola. In particolare, per i docenti immessi in ruolo a partire dall’1 Settembre 2023 e confermati dall’1 Settembre 2024, il servizio prestato durante il periodo di pre-ruolo verrà valutato in base ai giorni di servizio effettivamente svolti. Non sarà più sufficiente avere 180 giorni di servizio o un servizio continuativo dall’1 Febbraio fino agli scrutini finali per ottenere il riconoscimento di un anno intero; serviranno 365 giorni di servizio per il riconoscimento di un anno completo.