Oasport.it - Quando torna in gara Sofia Goggia e perché non sarà a Semmering: il programma delle prossime gare

ha aperto la stagione con tre podi consecutivi in Coppa del Mondo: secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, vittoria nel superG sulle nevi statunitensi, terza piazza nel superG di St. Moritz. Un avvio confortante per la fuoriclasse bergamasca, che ha ribadito tutto il proprio potenziale al rientro dall’infortunio patito nella passata annata agonistica e che ha fatto capire di poter ambire a una continuità di risultati notevoli nel massimo circuito internazionale itinerante di sci alpino.L’azzurra si è per il momento dedicata soltanto alle discipline veloci, riuscendo a incamerare 240 punti in tree rimanendo in lizza per la conquista della Sfera di Cristallo (quelle di specialità, per quella generale serviranno davvero prove sontuose in grandissima serie).ha deciso di non prendere parte alle duetecniche in(Austria) il 28-29 gennaio: la nostra portacolori ha rinunciato al gigante sulla Panorama (ovviamente lo slalom non è nelle sue corde) per prepararsi al meglio per i prossimi eventi e ha dato appuntamento direttamente al 2025.