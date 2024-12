Ilgiorno.it - Paolo Conticini, il bello del teatro: "Essere se stessi, la sfida più dura"

È considerato il sex symbol dei cinepanettoni. E questo lo fa sorridere.e simpatico, il noto attore comico,, è il protagonista di “Tootsie“ di Massimo Romeo Piparo. Nel musical, in scena alManzoni fino al primo di gennaio 2025, interpreta uno dei protagonisti Michael, un uomo dal carattere pessimo, che, per trovare lavoro, si veste da donna ed ottiene successo. Ma rimane ingabbiato in quel ruolo, da cui avrà difficoltà ad uscire. Come si è sentito nei panni di una donna? "Bene, perché ho avuto modo di conoscere un po’ più a fondo il punto di vista delle donne, ma non tutte le loro sfaccettature. Il film è stato precursore di una grande rivoluzione, che ancora oggi è in atto: la valenza femminile, il messaggio che nell’82 Sidney Pollack voleva trasmettere".