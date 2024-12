Lanazione.it - "Ora Lab", laboratorio culinario. Spazio a una nuova filosofia: "Il nostro sogno qui è realtà"

Elena Boasso e Lohengrin Paci, entrambi cinquantenni, con la passione per l’organizzazione di eventi, il buon cibo e l’arte hanno mollato tutto (o quasi) per mettere anima e cuore nel loro progetto. Lei impiegata a tempo indeterminato in una azienda importante, ha firmato le dimissioni per seguire il suo. A dare la spinta definitiva al loro progetto imprenditoriale è stato l’incontro con Simone Carta e Daniele Onofrietti, under trenta all’epoca, entrambi chef, reduci dai due anni sciagurati del Covid con unnel cassetto. L’incontro tra i quattro ha dato origine a "Ora Lab", inaugurato nell’aprile del 2022,che ha portato in città un nuovo modo di fare cucina e di approcciarsi alla cucina. Chef a domicilio, cene private, feste, catering, food truck, ma anche pranzi informali dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 15 nel capannone di via Zanobi Bicchierai, ex negozio di samurai, trasformato per l’occasione in luogo di gusto, piacevole alla vista e al palato.