Mister Movie | Sonic the Hedgehog 3 | La trama e il legame emozionale tra Ivo Robotnik e Agent Stone

the3 si preannuncia come un capitolo sorprendentemente emotivo della saga, con unache non solo coinvolge i protagonisti amati dai fan, come, Tails e Knuckles, ma approfondisce anche la relazione tra personaggi inaspettati, come Ivoe il suo leale assistente. In questa nuova avventura,e i suoi alleati sono chiamati a fronteggiare la minaccia di Shadow the, che riesce a evadere da Prison Island, mettendo alla prova le loro capacità. Per affrontare la potenza di Shadow,e il Team si vedranno costretti a rinnovare l’alleanza con l’antagonista di sempre, Ivo, interpretato da Jim Carrey.La relazione tra Ivo: uninaspettatamenteSebbene Ivorimanga, come nei film precedenti, un personaggio ambiguo e traditore, la sua vulnerabilità e il lato umano emergono chiaramente in questa nuova pellicola.