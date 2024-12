Noinotizie.it - Matera: domani doppio appuntamento culturale Palazzo Malvinni Malvezzi

Leggi su Noinotizie.it

Di Nino Sangerardi:Sabato 28 dicembre 2024 dentro le magnifiche sale di, nell’ambito della mostra fotografica “La Passione di, Pasolini1964 Gibson2004” l’ associazionePier Paolo Pasolinipropone undi interesse.Si comincia alle ore 19:30 con Stefania De Toma ed il suo racconto “Sotto un sole ferocemente antico” : emozionante piece in cui racconta di Mimì Notarangelo e Pier Paolo Pasolini nelladel 1964.Alle ore 20:30 il concerto “Effetto notte” eseguito dal giovane chitarrista classico lucano Pietro Ruscigno. Il suo interesse per la filosofia, la letteratura, l’opera e il cinema costituisce una parte consistente nelle sue scelte musicali e artistiche, “così come per la musica tradizionale dell’Europa Mediterranea che gli permette di delineare un repertorio che va da Bach a Rodrigo passando per Giuliani, Tarrega, Llobet e Barrios.