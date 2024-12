Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 76-58, Eurolega basket in DIRETTA: a 5? dalla fine bianconeri in controllo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-62 Appoggio tranquillo per Sako.78-60 Due facili di Diouf, doppia cifra per lui.76-60 Brutta persa che porta Lee all’appoggio facile, timeout Ivanovic con 3’55” da giocare.76-58 Roberson da tre.76-55 Gran palla di Cordinier per Grazulis!74-55 Schiacciata facile di Sako.74-53 Ajinca da tre.74-50 2/3 Clyburn, che ne ha tirato un terzo per fallo tecnico contro Paris Lee.Fallo a metà campo di Roberson su Clyburn, liberi.72-50 2/2 Diouf.Fallo a rimbalzo di Black su Diouf: due liberi.0/2 Roberson.Grazulis s’immola su Roberson, c’è la stoppata, ma c’è anche il fallo di Tucker che significa due liberi.Arriva il timeout in campo di Ivanovic con 7’21” da giocare.Challenge chiamato da Poupet per il fallo di Pajola su De Colo, si determina rapidamente (per eccesso di evidenza) che esso è arrivato molto prima del tentativo di De Colo di prendersi furbamente tre tiri liberi.