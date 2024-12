Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Turbo Doig, non in difesa. Lovato arrugginito

MOLDOVAN 5,5. Tramoni lo sorprende una prima volta e non ha colpe. Sulla seconda, tuttavia, qualcosa di più poteva fare. TOLJAN 6. Innesca il Pierini che rianima i neroverdi con un lancio dalle retrovie, ma sul terzo gol del Pisa non sembra essere dove doveva. Tramoni colpisce indisturbato, saluta e se ne va, lui resta lì.5. Era rientrato, per uno scampolo di gara, qualche giorno fa dopo tre mesi di assenza. Dentro dal 1’, palesa ruggini evidenti, con chiusure che mancano sia sul primo che sul secondo gol dei toscani. MUHAREMOVIC 5,5. Anche lui meno in spolvero rispetto alle ultime uscite. Demerito suo o meriti dell’attacco dei toscani? Ai posteri l’ardua sentenza.5. Parte ai duecento all’ora, aggredisce la fascia e l’area avversaria, cercando anche in avvio la porta, non trovata per poco, di Semper.