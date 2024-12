Tvzap.it - “La volta buona”, Balivo spiazza tutti su Raffaella Fico: come la accoglie in studio

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “La”, la conduttrice del talk show di Rai 1 Caterinahato il pubblico e i telespettatori riservando un’nza particolare e inaspettata all’ospite della puntata,. Cosa è successo tra le due. (.)Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo svela chi sarà la ballerina misteriosa che entrerà nella casaLeggi anche: Malasanità, il fidanzato del famoso di Canale 5 abbandonato in pronto soccorso con 40 di febbre“La” torna in ondaDopo una breve pausa per le festività, Caterinaè tornata su Rai 1 con il suo programma “La”. Dopo aver affrontato temi di attualità, la trasmissione si è spostata su una nota più leggera con l’arrivo indi. Ora 36 enne,ha guadagnato notorietà nel 2008 partecipando al reality show di Canale 5 “Grande Fratello,”, dove ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e simpatia.