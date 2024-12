I Reds liberano più spazio al vertice della Premier League

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 00:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il Liverpool ha mostrato la sua resilienza sotto Arne Slot battendo in rimonta il Leicester 3-1 in un nebbioso scontroad Anfield.Nonostante abbiano subito un gol in apertura, ihanno dominato la gara e alla fine si sono assicurati una comoda vittoria grazie ai gol di Cody Gakpo, Curtis Jones e Mohamed Salah.La partita è iniziata in modo drammatico con Leicester che ha preso un vantaggio inaspettato dopo soli sei minuti.Stephy Mavididi irrompe sulla fascia sinistra e lancia un cross basso in area. Jordan Ayew ha tenuto a bada Andrew Robertson prima di sparare un tiro nell’angolo inferiore, lasciando Alisson senza scampo.Il Liverpool ha risposto con pressione, dettando il gioco e i suoi terzini, Robertson e Trent Alexander-Arnold, sono stati pesantemente coinvolti, lanciando cross pericolosi in area.