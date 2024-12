Ho un cancro alle tonsille L’annuncio choc del famoso attore fan sconvolti

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ho un”. Ildella serie tv in onda sulla Rai lo ha dichiarato tramite un post su Instagram. L’uomo ha spiegato che le cure per la malattia proseguono bene e che probabilmente, almeno per ora, il brutto male sembra sconfitto. Accanto a sue foto, tra cui una che lo ritrae con una maschera e seduto in quello che sembra essere un letto d’ospedale, l’ha scritto nella didascalia: “Ieri sera è stata la mia prima serata fuori dopo la guarigione dal”.>> “Siamo distrutti”. Cinema in lutto, l’morto a 16 anni in un terribile incidenteIl carcinoma orofaringeo a cellule squamose, comunemente chiamatodella gola o delle, è un tipo didella testa e del collo che colpisce la base e il terzo posteriore della lingua, le, il palato molle e le pareti posteriori e laterali della faringe, secondo il National Institutes of Health.