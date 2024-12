361magazine.com - Grande Fratello, ex gieffino fa uno spoiler sulla puntata di lunedì

, Enzo Paolo Turchi fa unoin vista delladi30 dicembre. Ecco chi entrerà nella Casa per una nuova coreografia, Enzo Paolo Turchi da quando ha abbandonato il programma come concorrente sta tornando spessissimo in Casa per realizzare inedite coreografie in vista delle festività natalizie. I gieffini si stanno impegnando sempre di più e nel frattempo continuano a sorprendere i telespettatori performance dopo performance. Per ladi30 dicembre, Enzo Paolo sta realizzando un’ultima coreografia con il supporto di sua moglie Carmen Russo.Leggi anche, Tommaso ha un segreto: Javier ed Alfonso scoprono tuttoLa rivelazione dell’exin vista delladiEnzo Paolo ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti gli inquilini.