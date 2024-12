Linkiesta.it - Gli Stati Uniti sanzionano il boss di Sogno Georgiano come agente russo

Glihanno imposto delle sanzioni contro Bidzina Ivanishvili, fondatore e presidente onorario di, il partito che ha trasformato la Georgia in una democrazia illiberale, truccando il risultato delle elezioni. Ivanishvili subirà l’ordine esecutivo 14024, che consente di punire individui coinvolti in attività che minano la democrazia per conto o a beneficio della Russia. Ovveroundel Cremlino.In una nota per la stampa il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha spiegato che il fondatore dimerita di subire il provvedimento per aver minato nel profondo le istituzioni democratiche del Paese, per aver contribuito a una crescente dipendenza da Mosca, compromettendo il cammino del paese verso l’integrazione europea e atlantica. Di recente infattiha bloccato almeno fino al 2028 i negoziati per diventare uno Stato membro dell’Unione europea.