Ilfattoquotidiano.it - Gigi D’Alessio rivela: “Sono sopravvissuto allo tsunami, feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio LDA. Ricordo gli occhi disperati delle persone”

“Sembrava uno di quei disaster movie che vediamo al cinema. Arrivò un muro d’acqua alto metri.ininmioLuca”. Cosìracconta al Corriere della Sera il giorno in cui, esattamente vent’anni fa, si trovò a vivere l’incubo un terremoto di magnitudo 9.2 nell’oceano Indiano innescò unoche devastò l’Indonesia e le Maldive. All’epoca, si trovava in vacanza con i figli a Soneva Fushi, unaisoleMaldive: “Uscimmo dal mio bungalow e andammo a controllare come stavano gli altri miei figli Claudio e Ilaria nella struttura accanto”, ricorda il cantante napoletano. “Mi muovevo nell’acqua che saliva sempre di più, sollevando il piccolo Luca sempre più in alto. Riuscimmo poi a raggiungere tutti una zona sicura tra urla, disperazione, distruzione.