Francesca Ianni morta sotto l’albero caduto a Colli Aniene le indagini | Quel pioppo non doveva essere piantato lì

Leggi su Open.online

La procura di Roma continua a indagare sulla morte di, l’insegnante di fisica rimasta schiacciata da un albero, il 23 dicembre, al parco Livio Labor della Capitale. Gli inquirenti non hanno iscritto alcun nome nel registro degli indagati. Ma dalle carte dell’inchiesta non sembrerebbero esserci dubbi:cipressino nonlì. E dunque, si guarda al Campidoglio e al Servizio Giardini, responsabili della gestione del verde romano.sul colpo, la persona che era con lei – Alessia Annibale – rimasta ferita alla testa, è ancora ricoverata in terapia intensiva al policlinico Umberto I.I rilievi dei tecniciI tecnici che hanno fatto i rilievi sul parco avrebbero evidenziato come un albero di 22 metri, dal peso di oltre mezza tonnellata, nonergersi su un terreno scosceso, con un dislivello di due metri.