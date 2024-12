Tpi.it - Chi è Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata a Teheran

Leggi su Tpi.it

Chi è, laLaè statadai servizi di sicurezza del regime iraniano.è in stato di fermo dallo scorso 19 dicembre, ma la notizia è stata diffusa dalla Farnesina solo oggi, venerdì 27 dicembre, per non rischiare di pregiudicare le trattative per la sua liberazione tra il Governo italiano e quello iraniano.Lasi trova in una cella d’isolamento nel carcere di Evin, dove vengono detenuti dissidenti iraniani e cittadini stranieri.Perchéè stataNon sono ancora stati resi noti i motivi dell’arresto.è stata prelevata dalle autorità iraniane intorno alle 12.30 del 12 dicembre nell’albergo dove alloggiava da una settimana.L’ambasciata iraniana a Roma le aveva concesso un visto giornalistico della durata di otto giorni per lavorare in Iran.