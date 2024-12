Lanazione.it - Campane suonate a mano a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco a Sansepolcro

Arezzo, 27 dicembre 2024 – A mezzogiorno di domenica 29 dicembre 2024 saranno in molti quelli che alzeranno il naso per aria sorprendendosi del suono ininterrotto ed improvviso delledi tutti i campanili d’Italia, enon farà eccezione, per festeggiare la proclamazione UNESCO delledell'umanità. Accorriamo dunque a partecipare alla comunicazione di questo evento per assicurarci che non avvengano sensazioni di allarme e che ci sia giustificazione alla sorpresa che il fragore delleprovocherà. Si tratterà infatti di un momento storico particolarmente significativo e, per certi versi, romantico ed epocale. Lesi rincorreranno di città in città, di paese in paese, di valle in valle e, sostanzialmente e molto probabilmente, non ci saranno luoghi di silenzio assoluto ovvero non ci saranno zone, tranne poche isolata nicchia, non raggiunte dal suono di almeno una campana; è la giornata di suono nazionale.