Ilgiorno.it - Camion carico di scatoloni di creme si ribalta a Castiglione d'Adda: merce in mezzo alla strada e traffico in tilt

D’(Lodi), 27 dicembre 2024 –disiine rovescia ilin. L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 27 dicembre 2024 in via Roma ad'. Lo schianto ha coinvolto soltanto un autoarticolato, che trasportava scatole piene di. Dopo ilmento del, su un fianco, il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti dal comando provinciale di Lodi e dagli staccamento volontario di Casalpusterlengo, con due autopompe serbatoio e un autogru, per liberare l'uomo e mettere in sicurezza il bisonte della. Il conducente è stato soccorso dagli operatori della Croce casalese, mentre l'incidente è stato rilevato dai carabinieri.