Calciomercato Roma Zalewski in bilico | addio già a gennaio?

La stagione di Nicolaè cominciata male e non sembrerebbero esserci margini di miglioramento. L’esclusione dalla rosa da parte di Daniele De Rossi a causa del trasferimento saltato all’ultimo minuto in Turchia aveva già fatto intendere che il calciatore non rientrava più nei piani tattici giallorossi. L’utilizzo del giocatore poi con Ivan Juric non è bastato a risollevarne le sorti, tanto che anche l’arrivo di Claudio Ranieri non ha apportato benefici di alcun tipo.Ed infatti la soluzione ideale per lasarebbe quella di trovare una nuova sistemazione per il terzino polacco già nella sessione invernale di, che vedrà il direttore sportivo Ghisolfi come protagonista. Venderlo già apotrebbe essere la scelta più giusta per la società giallorossa che così non andrebbe a perderea parametro zero la prossima estate.