Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Calabria andrà via: le parole dell’esperto

Ilinvernale è alle porte ed uno dei calciatori delche potrebbe andare via è Davide. Il contratto del capitano rossonero scadrà nel giugno del 2025 e diversi club hanno mostrato interesse nei suoi confronti. In questa stagione, il terzino destro ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia e stagionale nel 6-1 a San Siro contro il Sassuolo, ma, con Paulo Fonseca in qualità di allenatore, sta trovando poco spazio a causa dell'arrivo di Emerson Royal. Come riportato su X da Nicolò Schira, esperto di, ilnon ha mai offerto il rinnovo del contratto a, il quale lascerà i colori rossoneri a fine stagione. Il Como di Fabregas, il Galatasaray in cui giocano Icardi ed Osimhen e diversi club dell'Arabia Saudita e del Qatar vogliono mettere sotto contratto il capitano del, il quale potrebbe pensare di venderlo anche nel mese di gennaio.