Bologna Capodanno in Piazza Maggiore con il Vecchione di Fumettibrutti

Come da tradizione, a mezzanotte del 31 dicembre brucerà, sul Crescentone di, ild’artista progettato quest’anno dall’illustratrice, su invito del Comune di.Si chiama Mercurio, la fenice la grande scultura di 6 metri che rappresenta l’anno ormai trascorso. È uncon fattezze femminili, com’è d’uso negli anni bisestili, e vuole significare una figura mitologica a difesa delle diversità. Creatura leggendaria ed unica, Mercurio, la fenice rinasce dalle proprie ceneri e proprio per questo motivo, simboleggia la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro ciascuno e ciascuna di noi.La serata di festa del 31 dicembre in, accessibile a 9.000 persone, comincerà intorno alle 22 e vedrà protagonista come sempre la musica con l’alternarsi in consolle di due donne: Missin Red e Valentina Dallari, con selezioni musicali che variano dalle oldies all’elettronica, dai mash-ups al funk, dal reggae al tropical sound, Deep House e Minimal Tech House in un continuum fino all’1.