Ascolti tv i dati del 26 dicembre 2024

Bene lo show con SalemmeNella serata di ieri, giovedì 26, su Rai Uno la diretta dello spettacolo teatrale Natale in casa Cupiello con Vincenzo Salemme coinvolge 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share.Su Canale5 la prima parte del film TV Il Conte di Montecristo porta a casa 3.250.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 BellaFesta si ferma a 624.000 spettatori pari al 3.9%.Su Italia1 Una tata magica si ferma a 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Dallamericaruso – Il Concerto Perduto segna 580.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Cast Away totalizza un a.m. di 544.000 spettatori (3.5%). Su La7 Cose nostre – Malavita raggiunge 474.000 spettatori e il 2.7%.Su Tv8 L'amore non va in vacanza ottiene 601.000 spettatori con il 3.7%.