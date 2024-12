Ascolti TV | Giovedì 26 Dicembre 2024 Ottimi Natale in casa Cupiello 33 mln – 20 5% e Il Conte di Montecristo 32 mln – 19%

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 26 Dicembre 2024. Ottimi Natale in casa Cupiello (3,3 mln – 20.5%) e Il Conte di Montecristo (3,2 mln – 19%)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,26, su Rai1 la diretta dello spettacolo teatraleindi Vincenzo Salemme ha interessato 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima parte del film TV Ildiha conquistato 3.250.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 BellaFesta intrattiene 624.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Una tata magica incolla davanti al video 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Dallamericaruso – Il Concerto Perduto segna 580.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Cast Away totalizza un a.m. di 544.000 spettatori (3.5%). Su La7 Cose nostre – Malavita raggiunge 474.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 L’amore non va in vacanza ottiene 601.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove il ritorno di Cash or Trash – Xmas Edition raduna 533.