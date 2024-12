Ilgiorno.it - Ambra De Dionigi, uccisa da un pirata a Nibionno. La mamma Cinzia: “Se hanno coscienza ora devono parlare”

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 27 dicembre 2024 – “dire,”. Non è un appello, è un imperativo morale, quello che lancia. La richiesta è per chi tra la notte e la mattina dell’antivigilia di Natale ha travolto la figlia, scaraventandola in un fosso d’erba lungo il controviale della Statale 36 e poi abbandonandola lì esanime, senza fermarsi a sincerarsi delle sue condizioni, prestarle aiuto, allertare i soccorritori che magari avrebbero potuto salvarla. “Non ho appelli da lanciare – sono le parole di–. Lace l’abbiamo. E se abbiamo un po’ didire,”. Al momento però nessuno ha parlato, ildella strada per ora resta un fantasma. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Merate e del Reparto operativo di Lecco di lui ufficialmentesolo qualche fotogramma sgranato di un filmato ripreso da una telecamera installata in zona: il video mostra la sagoma di un furgone da lavoro, di colore chiaro, in transito da quelle parti a un orario compatibile con quello dell’incidente.