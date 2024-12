Unlimitednews.it - Adroterapia, da Enea e Cnao tecnologie innovative in oncologia

ROMA (ITALPRESS) – Cure oncologiche sempre più efficaci, affidabili e personalizzate grazie a nuovi dispositivi smart e compatti in grado di misurare con precisione la dose di radiazione da utilizzare nell’per la cura dei tumori, che distrugge in modo mirato la massa tumorale preservando i tessuti sani. È quanto emerge da uno studio realizzato da un team di ricercatori dell’e del Centro Nazionale diOncologica, pubblicato sulla rivista Radiation Measurements. L’, inoltre, ha progettato e realizzato un prototipo di sensore ottico compatto in grado di “leggere” l’informazione sulla dose immagazzinata, anche più volte e senza cancellarla, così da poter ripetere, confrontare e controllare i risultati in differenti laboratori e con diversi sistemi di misura.