Zonawrestling.net - WWE: John Cena Vs Logan Paul, il dilemma creativo della WWE per WrestleMania

Leggi su Zonawrestling.net

non ha mai nascosto il suo desiderio: vuole affrontaresul ring prima che la leggenda appenda gli stivali al chiodo. Ma mentre la star di YouTube diventata SuperstarWWE punta a uno scontro a, non tutti nel teamWWE sembrano essere d’accordo con l’idea. Secondo WrestleVotes, le discussioni su un possibile match tra41 sono in corso, ma la proposta ha ricevuto reazioni contrastanti. La preoccupazione riportata? Alcuni credono chenon dovrebbe essere l’ultimo avversario dinel più grande evento dell’annoWWE.elogia: “Da ospite speciale a superstar in un attimo”, che ha accennato al suo ritiro dopo una lunga e iconica carriera, ha parlato all’inizio di quest’anno dell’evoluzioneWWE esua capacità di attrarre grandi nomi come