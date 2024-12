Oasport.it - Volley femminile, Conegliano festeggia l’oro mondiale con il “solito” 3-0! Bergamo ferma la marcia di Busto, Milano ok a Roma

Leggi su Oasport.it

e con le venete anche tutte le prime della classe nella giornata di Santo Stefano caratterizzata dai derby. Le campionesse del mondo, con in campo tante riserve, vincono 3.0 contro Talmassons.si impone a, Novara e Chieri si aggiudicano i derby piemontesi, Scandicci quello toscano e a sorpresavince la sfida conArsizio. Vittoria numero 14 per la Prosecco Doc Imocoche vince 3-0 il testa-coda con Talmassons che ha fatto soffrire non poco le campionesse del mondo. Santarelli fa leva sul turn over e schiera Seki in palleggio, Lanier e Lukasik in banda, Eckl e Lubian al centro e le titolari Haak e De Gennaro. Pronti, via evola sul 19-13 e resiste al ritorno delle ospiti vincendo 25-22 con l’attacco di Haak.Equilibrio in avvio di secondo set fino al 12 pari.