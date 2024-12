Chiccheinformatiche.com - Santo Stefano, 26 dicembre, perché è festivo? Il motivo e tante curiosità

Il 26, giorno di, è una delle festività più attese del periodo natalizio, ma in molti si chiedono:è considerato un giorno? Scopriamo insieme il significato religioso, le tradizioni e alcunelegate a questa giornata.Chi era? Il primo martire cristianoè noto come il primo martire cristiano, ricordato per la sua fede e il suo sacrificio. Secondo il Nuovo Testamento,fu uno dei sette diaconi scelti dagli apostoli per aiutare i poveri e predicare la parola di Cristo. La sua devozione gli costò la vita: fu accusato di blasfemia e lapidato intorno all’anno 36 d.C.Il suo martirio è narrato negli Atti degli Apostoli e rappresenta un esempio di dedizione alla fede. La Chiesa Cattolica lo celebra il giorno dopo il Natale per onorare la sua testimonianza e il suo coraggio.