Rinnovato il direttivo del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi

Arezzo, 26 dicembre 2024 –ildeldiSimone Vanzi, nuovo Presidente, alla guida del rinnovamento L’associazione si apre al sociale; il calendario 2025 di Miravalle Guarda dritto e deciso al futuro il nuovo vertice deldi. Dall’assemblea per il rinnovo delle cariche, alla scadenza del quadriennio olimpico, è scaturito unagile, parzialmente. Nuovo Presidente delè Simone Vanzi, che a lungo, in precedenza, è stato socio e consigliere dell’associazione; ad interim, Vanzi ricoprirà anche il ruolo di Segretario. Confermata alla vice-Presidenza Laura Mugnaini, a cui si affiancano Andrea Napolitano, Presidente uscente, come responsabile della manutenzione, Enrico Grassi, al coordinamento sicurezza e anti-incendio, e Sandro Consegni, anch’egli già componente deluscente, al coordinamento manifestazioni.