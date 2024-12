Real Madrid | prosegue lentamente il recupero di Carvajal

Leggi su Sportface.it

ildi Dani. Il terzino delè stato vittima di un bruttissimo infortunio al ginocchio. Gli esami (5 ottobre 2024) hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore , rottura del legamento collaterale esterno e rottura del tendine popliteo della gamba destra. Tempi dilunghissimi e riabilitazione difficile. Argomenti di cui lo spagnolo ha parlato in una lunga intervista concessa alla rivista statunitense Esquire: “Adesso cammino praticamente senza stampelle, ora posso fare palestra, bicicletta. Sono obiettivi brevi, ma che sto raggiungendo passo dopo passo. Sono felice di come sta andando la riabilitazione, ma sarà un processo lungo e che richiederà tanti sforzi. La mia carriera non penso sia finita e conto di poter tornare in campo.