Paris esce in prova a Bormio cosa si è fatto | Ho fatto fatica

Santo Stefano sugli sci per gli uomini jet della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: primacronometrata sulla pista “Stelvio” di(Sondrio), in preparazione alla discesa libera di sabato, nella quale peròdi scena, senza conseguenze fisiche, a circa due terzi del tracciato, Dominik.Nellaodierna miglior tempo per il transalpino Cyprien Sarrazin, primo in 1’54?48, davanti all’azzurro Mattia Casse, alla piazza d’onore a 1?07., invece, cercherà di riscattarsi nella seconda ed ultimacronometrata, prevista domani alle ore 11.30.Questa l’analisi dell’azzurro dopo l’uscita odierna al sito federale: “Oggi non è andata bene, ho, ho trovato la pista molto mossa, non sono riuscito a farla bene, devo analizzare un po’. Ci sono nevi diverse, bisogna sapersi adattare.